3月26日、東京・池袋のポケモングッズ販売店で、21歳の店員の女性が元交際相手に殺害された。長年、ストーカー事件の被害者や加害者のカウンセリングに取り組み、2026年2月、がんのため亡くなった小早川明子さん（享年66）は対策の必要性を訴えていた。ストーカーの凶行防げず今回の事件は、26日午後7時すぎ、豊島区東池袋の「サンシャインシティ」にある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が広川大起容疑者（26）