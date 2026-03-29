並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！数字がだんだん大きくなっていますが、その増え方にはある共通のルールが隠されています。頭を柔らかくして考えてみましょう。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。1, 5, 13, 25, □, 61ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。4、8、12……と増えている数自体が、ある数字の倍数になっています。答えを見る↓↓↓↓↓正