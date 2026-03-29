お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。約2年4カ月ぶりの投稿で仕事復帰を報告しました。【写真】スピードワゴン・小沢一敬2年ぶりの投稿「今後も漫才やっていきたいです」小沢さんは「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とつづり、2枚の写真を投稿。相方・井戸田潤さんとのツー