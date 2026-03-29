超ワイドボディに三菱の技術を結集三菱がかつて世界に提示した、一際異彩を放つ「爆速マシン」をご存知でしょうか。その名は「三菱 コンセプト XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ」です。人気レーシングゲームシリーズ「グランツーリスモ」とのコラボレーションによって生まれたこの架空のレーシングカーは、単なるゲーム内のコンテンツという枠を超え、三菱が持つ技術の粋とデザイン哲学の集大成として今も