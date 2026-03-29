「ファミリーマート」は、3月24日（火）から週替わりで、人気商品を価格据え置きで45％増量する「なぜか45％増量作戦」を、全国の店舗で開催。今回は、3月31日（火）から店頭に並ぶ第2弾商品をまとめて紹介する。【写真】3月31日（火）発売！「なぜか45％増量作戦」第2弾商品一覧■サンドイッチやスイーツも第2弾ラインナップには、カレーやスパゲッティ、スイーツ、菓子など全6商品が登場する。例えば、ロングセラー商品