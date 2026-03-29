スコットランド代表は現地３月28日、国際親善試合で日本代表とホームで対戦し、０−１で敗戦。試合後、DFスコット・マッケンナがゲームを振り返った。英公共放送『BBC』によると、先発フル出場を果たしたスコットは「１週間を通じて取り組んできたアイデアがあったが、ボールを持っているときも持っていないときも、我々は思うように実行できなかった」と語った。また、「相手が素早く前線にボールを送り込もうとすること、