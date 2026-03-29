29日未明、新潟県村上市で4棟の住宅などを焼く火事があり、現場近くで一人の遺体が見つかりました。29日午前1時半ごろ、村上市勝木で、近くを通りかかったトラックの運転手から「建物が燃えている」と警察に通報がありました。火は駆け付けた消防により通報から約1時間後に消し止められましたが、この火事で無職の男性（78）の木造平屋建ての住宅と隣接する空き家3棟が全焼するなどしたほか、別の住宅のガレージと車1台が焼