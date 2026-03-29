顎変形症のため両顎の骨切り手術を受けた原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、ダウンタイム真っ只中の動画を公開し、反響を呼んでいる。【映像】骨切り手術前の姿や手術直後の顔が大きく腫れた写真しなこは2026年3月7日に更新したInstagramで、「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すた