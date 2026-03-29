【競馬】ドバイワールドカップ2026・G1（3月28日／日本時間29日／メイダン競馬場・ダート2000メートル）【映像】ドバイワールドカップ2026レースの様子（ハイライト）ドバイワールドカップ2026が28日（日本時間29日）に開催。2025年のJRA年度代表馬で、昨年大会のリベンジを期した日本馬フォーエバーヤング（牡5・矢作）は2着という結果に。生中継でその様子を見守った藤田晋オーナーは