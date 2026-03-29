将棋の藤井聡太六冠（23）に増田康宏八段（28）が挑戦している、棋王戦の最終・第5局が鳥取市で始まりました。「カド番」からの逆転を狙う藤井六冠か、初のタイトル獲得を狙う増田八段か、この対局に勝った方がタイトルを獲得します。【映像】藤井聡太六冠の先手＆前夜祭の様子先に3勝したほうがタイトルを獲得する棋王戦五番勝負の第5局は、鳥取市内で午前9時から振り駒の結果、藤井六冠の先手で始まりました。4連覇を狙う