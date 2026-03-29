2027年春に放送されるテレビアニメ『幼稚園WARS』の追加キャスト、新ティザービジュアル、テレビアニメお披露目PVが公開。あわせて、サンライズに加え、本編制作にFelixFilmが参加することも発表された。【画像】公開された『幼稚園WARS』追加キャラクター全身絵新ティザービジュアルは、昨年末のジャンプフェスタにて解禁されたティザービジュアルにハナ、ルーク、シルビアたちが追加されたアップデート版。ブラック幼稚園の