小学生の事故が増える新学期が始まるのを前に、東京・港区で警視庁が交通安全パレードを行い事故防止を呼びかけました。【映像】手を振る沿道の人らに応える山賀琴子さんの様子28日に東京・港区で行われたイベントでは、モデルの山賀琴子さんが警視庁麻布署の一日署長を務め、地元の中学・高校の吹奏楽部の演奏に合わせて交通安全を呼びかけました。警視庁によりますと、都内で発生した歩行者の死傷事故のうち年代別でみると