「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の第１打席で四球を選んで出塁。打席中にはダイヤモンドバックスの捕手。マッキャンを気遣うシーンがあった。ベネズエラ代表でＷＢＣ優勝に導いた左腕・ロドリゲスと対戦。初球の内角低めツーシームを見極め、２球目はファウルとなったが、打球が捕手のマッキャンを直撃。大谷はすぐさま声をか