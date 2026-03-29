◆センバツ第１０日▽準決勝中京大中京―智弁学園（２９日・甲子園）２０１６年以来、１０年ぶり２度目の決勝進出を目指す智弁学園は、エース左腕・杉本真滉（３年）を先発マウンドに送り込む。試合前に取材対応した小坂将商監督は「今日は杉本で」と、今大会３試合で計２６インングを投げわずか１失点の大黒柱に託す考えを示し「コントロールが良くなっている」と大崩れが考えにくいと強調。自慢の打線は準々決勝で１２得