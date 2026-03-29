3月28日の愛知公演からスタートした『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026」より、ツアー最終日となる5月17日、大阪SP公演に出演するスペシャルゲストが発表された。○大阪SP公演、第2部に豪華ゲスト登場!大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』を豪華版としてお贈りする特別バージョンだ。○1公演目(10：00の回)第2部七瀬公(熱海常夏／ド