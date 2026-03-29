◆センバツ第１０日▽準決勝中京大中京―智弁学園（２９日・甲子園）５年ぶり１５度目の４強入りを果たした中京大中京は（愛知）、準優勝した１９９７年以来２９年ぶりの決勝進出を目指して、智弁学園（奈良）と激突する。２７日の八戸学院光星（青森）との準々決勝では、先発した安藤歩叶（あると、３年）が１４０キロ前半の直球とスライダーで的を絞らせず、７回３安打１失点（自責０）、８奪三振と好投。打線は同点の５