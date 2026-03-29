離婚時の財産分与は、夫婦が協力して築いた資産を清算するものであり、離婚の原因を作った側（有責配偶者）からでも請求が可能です。しかし、不倫をして家を飛び出した相手からの請求には、どこまで応じる義務があるのでしょうか。 本記事では、ある夫婦のケースをもとに、不倫した妻への財産分与の妥当な範囲と、慰謝料との相殺、さらに不動産譲渡における税務上の注意点について解説します。 ※この記事は、飯野たから氏