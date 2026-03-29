節約素材の代表・豚こま＆もやし。この２つを使って、手軽に作れるやみつきおかずをご紹介。表面は香ばしく、中はジューシー。シャキシャキとしたもやしの食感が楽しい一品です。豚こまのしっかりとしたうまみと、とろけるチーズのコクがあとを引きます。なじみの食材なのに、目新しさもバッチリ。包丁いらずでさっと作れて、食べ応えも抜群です！『豚こまともやしのチーズガレット』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……250g も