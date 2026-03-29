フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜前7：00※初回のみ前7：30)が、きょう29日に放送スタートした。生放送後、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが囲み取材に出席。谷原が、手ごたえを語った。【写真】初回から息ぴったり！鈴木唯アナ 、谷原章介、オズワルド・伊藤俊介谷原は、初回生放送について「初めてとは思えないくらい息が合っていまして、とっても手ごたえある放送