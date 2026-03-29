藤井聡太棋王、増田康宏八段将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負の第5局は29日午前9時、鳥取市の有隣荘で始まった。ここまで2勝2敗のタイで、最終の本局に勝った方が棋王を獲得する。振り駒の結果、藤井棋王が先手番となった。戦型は増田八段が「一手損角換わり」を選択。意表を突いた作戦で、事前に練ってき