谷原章介（53）がMCを務める新ニュース番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）が29日、初回を迎えた。出演する谷原、オズワルド伊藤俊介（36）、鈴木唯アナウンサー（32）が生放送終了後、報道陣の取材に応じた。谷原は同局のニュース番組「サン！シャイン」に出演していた際のスーツ姿とは変わり、寒色ベースの私服姿を見せた。「初めてとは思えないくらい鈴木さんと伊藤さんと息が合って、とても手応えがあり