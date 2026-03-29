[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]ドリブル突破だけが代名詞に挙がるのはもはや過去の話。スコットランド戦の日本代表MF三笘薫(ブライトン)はキラーパスの出し手としても、受け手としても、初めて組む味方の引き立て役としても、あらゆる局面で違いを生み出し続ける選手として45分間躍動した。31日にイングランド戦を控えている影響もあり、ベンチスタートとなった三笘。0-0で迎えた後半開始から左シャ