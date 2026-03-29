4月から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されます。 【警察の見解は…】4月から自転車のハンドルに取り付けた「スマホ」でナビしたり、動画をみたりすると反則金1万2,000円の交通違反になるの？ 比較的軽微な違反に対して交付され、16歳以上の違反者に反則金が課されます。 改めて何が違反になるか整理すると・2台以上で並進した場合、反則金は3,000円・イヤホンの使用や無灯火は5,