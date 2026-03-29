この記事をまとめると ■世界には常識を覆す交通ルールが数多く存在する ■合理性重視から緩さまで国民性が色濃く反映される ■日本のルールもまた外国人から見れば驚きの対象となる 世界には信じがたい交通ルールが存在する これだけ情報があふれかえる時代になっても、まだまだ世界には驚きがわんさかあるようです。交通ルールひとつとっても、意外なものやそりゃあんまりだというものが数えきれません。有名なところでは、ド