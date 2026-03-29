一般の人から集めた写真でつくる大阪・関西万博の「写真集」が完成し、優秀作品の表彰式が行われました。 万博の思い出を切り取った8枚の写真。大阪府と市は万博の記憶をレガシーとして後世に残そうと一般の人から写真を集め、28日、優秀作品が表彰されました。 最優秀賞は水面に映る夕暮れ時の大屋根リングを写した写真です。 （最優秀賞を受賞片本哲史さん）「私と妻のすごく思い入れのある1日の写真だったの