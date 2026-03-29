ウクライナのゼレンスキー大統領は、イランからドローン攻撃などを受けるUAE＝アラブ首長国連邦やカタールを訪問し、首脳会談を行い、両国に防衛関係での協力について合意しました。ゼレンスキー大統領のSNSなどによりますと、UAE＝アラブ首長国連邦のムハンマド大統領と28日、会談し、イランのドローン攻撃に対抗するためにすでにウクライナがUAEに派遣していたドローン攻撃の専門部隊について協議しました。ウクライナの大統領府