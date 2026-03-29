陸上自衛隊与那国駐屯地（沖縄県与那国町）が開設されて２８日で１０年となり、同駐屯地で記念式典が開かれた。同駐屯地は、台湾から約１１０キロに位置する日本最西端の与那国島にあり、台湾有事などを念頭に機能強化が進められている。「機能拡充は情勢変化に裏打ちされたもので、期待の表れだ。任務を遂行し続けることが南西域での防衛の要となる」。同駐屯地の小俣好史司令は同日の式典で、隊員や住民らを前に強調した。