タレント中山秀征（58）の次男で昨年、俳優デビューした中山脩悟（22）が29日までに自身野インスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。「大学を卒業しました！」と報告。「大学1年生の12月までは野球に打ち込み、年が明けてからはお芝居を本格的に学び始めました。昼は大学、夜はレッスンという日々。充実した大学生活を送ることが出来たなと思っています」と卒業式の様子を公開した。「ここまで育ててくれた両親