シカ肉入りのラーメンをアピールする小野瀬さん＝２５日、秦野市菩提丹沢山地で捕れるシカ肉の消費拡大を目指し、秦野市内でラーメン店を営む小野瀬幸弘さん（５４）がシカひき肉を使ったラーメンを開発した。キッチンカーも展開する小野瀬さんは「（キッチンカーの）機動力を生かしてジビエの魅力をアピールし、秦野に人を呼び込めたら」と意気込む。メニュー考案は、２月に行われた秦野商工会議所のセミナーで、ジビエへのニ