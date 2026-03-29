タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校の114期生合格者が29日午前、兵庫・宝塚市の同校からオンラインで発表され、40人があこがれの扉を開く切符を手にした。今年の受験者数は422人、競争率は10・55倍で、今世紀に入って最少。昨年の113期生は受験者数470人、競争率は11・75倍で、今世紀最少だったが、前年比1・2ポイント減。6年連続で今世紀ワーストを更新する形となった。近年の少子化に加え、道半ばである宝塚歌劇団の風土改革