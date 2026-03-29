塚本晋也監督の最新作『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』（英題『 Mr. Nelson, Did You Kill People？』）が、9月全国公開となることが決まった。併せて、場面写真1点と監督コメントが解禁となった。【写真】真剣なまなざしの塚本晋也監督原作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンが、自らの戦争体験と帰還後の葛藤をつづったノンフィクション。ネルソン氏はその体験をもとに日本全国で1200回以上の講演を行