『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第10話（4月19日放送）から、新たなギャバン、ギャバン・ライヤに蒸着する風波駆無（かざなみ・くない）が登場する。演じるのは5人組アーティスト・7ORDERの安井謙太郎。【写真】忍者のようなギャバン・ライヤモチーフの『世界忍者戦ジライヤ』も赤いヒーローが活躍するPROJECT R.E.D.第1弾となる本作。本日放送された第7話では、これまで暗躍して