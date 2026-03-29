【GU（ジーユー）】から、トレンドの「アンクル丈パンツ」が登場！ コーデがなんだか野暮ったく見える……そんなときも、足首がスッキリ見えて抜け感をプラスできるアンクル丈パンツがあれば、頼りになります。今回は、ミドル世代におすすめしたい、カーゴパンツとデニムパンツをご紹介します。レースアップバレエスニーカーやカラーパンプスなど、個性派シューズが際立つ