お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席した。情報番組キャスター初挑戦。初回放送を「何がなにやらって感じだったけど、みんな和気あいあいやれた。朝の情報番組は生活リズム的にあんまり見てこなかったので何が正解か分からないけど、色々形が決まっていったらいいな」と振り返った。この日の番組でも話題になった伊藤の遅