◆米女子プロゴルフツアーフォード選手権第３日（２８日、アリゾナ州ワールウインドＧＣ＝６６７５ヤード・パー７２）第３ラウンドが行われ、８位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が６バーディー、１ボギーの６７をマークし、６９の勝みなみ（明治安田）と並ぶ通算１６アンダーの３位に浮上した。首位と９打差。古江彩佳（富士通）は６９で回り、１４アンダーの９位。６８の岩井明愛（あきえ、ホンダ）と６９の吉田優利