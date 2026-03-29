敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発し、2戦連発となる2号ソロを放った。日本人ファンからも賛辞が相次いだ。0-4とリードされて迎えた4回の第2打席。先頭の村上は初球、真ん中に入った91.8マイル（約147.8キロ）のフォーシームを捉えた。打球速度102.9マイル（約165.6キロ）、飛距離409フィート（124.7メートル）の特大弾だった。