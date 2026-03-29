野球解説者の張本勲氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、今季のプロ野球が開幕したことを報じた。ペナントレースの展開を聞かれた張本氏はセ・リーグは「阪神でしょう」と明かし「パ・リーグはやっぱりソフトバンクかな。力的に言ったらね」とし「日本ハムと二強だと思います」と解説していた。