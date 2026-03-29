プロ野球・広島の元監督の緒方孝市氏の妻でタレント・緒方かな子が28日までに、自身のインスタグラムを更新。22日に閉館した広島城天守に最後に訪れたことや、15歳当時の写真をアップした。 【写真】15歳の美少女！デビュー前から可愛すぎる 広島出身の緒方は「小さい頃から何度も足を運んでいて、子供が生まれてからは子供達を連れて遊びに来てたのでとても寂しいです」とつづり、広島城をバックにパシャリ。「閉館す