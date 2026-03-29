スコットランド戦でアウェーユニフォームがお披露目となった日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランドと対戦し、1-0で勝利した。敵地ハムデン・パークでの一戦では先日発表されたばかりの白いアウェーユニフォームのお披露目となった。白いキャンバスをイメージしたオフホワイトをベースに、そこにあしらわれた11色のストライプが特徴の新しいユニフォーム。試合を観戦していたファンの間では「このユニフォー