これと関連し、最近米軍事力評価専門メディアのグローバル・ファイヤー・パワーは韓国の掃海戦力をロシア、中国、ポーランド、日本などに続き世界9位と評価した。ただこうした戦力にも韓国掃海艦のホルムズ海峡投入をめぐり懐疑論が少なくないのは、現実的制約に対する懸念が作用しているとみられる。掃海艦は材質が強化プラスチック（FRP）で波に弱い上に最大速力が約15ノット（約時速28キロメートル）と長距離移動が容易ではない