イランのホルムズ海峡封鎖で各国が対応策に苦心する中で韓国の機雷除去能力が注目を集めている。韓国も26日にホルムズ海峡再開放に向けた多国籍連合会議に参加しただけに韓国の掃海戦力が中東に稼動する余地がある。韓国海軍によると、韓国は江景（カンギョン）級（450トン）6隻と襄陽（ヤンヤン）級（730トン）6隻の掃海艦12隻を保有している。年式が古くなった予備戦力を含め12隻すべて第52機雷戦隊の所属だ。韓国の港に敵が設置