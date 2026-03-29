「手に取って、かわいいなと思ったのはよく覚えているのですけど…」 78歳になる女性被告は横浜地裁で開かれた公判で、万引きをした当時の状況をこう振り返った。 大学を卒業して小学校教員として働き、後期高齢者の域に達している現在も学習塾で講師を務めている。法廷での振る舞いは礼儀正しく、言葉遣いは丁寧。小柄ながら背筋をしっかりと伸ばし、加齢による身体的な衰えや認知機能の低下も目立たない。“年齢の割にはしっか