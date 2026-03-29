日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）が29日に放送され、MCの岩田絵里奈アナウンサーが番組を卒業した。3月末で退社する。【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ父からサプライズで手紙が届き、目をうるませた岩田アナは「小さい頃にテレビにたくさん笑顔をもらって、そんなテレビの世界で働けて幸せでしたし、少しでもどなたかの笑顔につながっていたらうれしいと思います」と