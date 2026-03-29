三井ガーデンホテル広島は、ホテル最上階の客室4室を3月20日にリニューアルオープンした。リニューアル対象は、24階のジュニアスイートツイン1室とデラックスキング3室の計4室。ジュニアスイートツインは、世界遺産・厳島神社を有する宮島をモチーフに、水色と赤色を基調にした内装へ改装。窓側のメインベットからは瀬戸内海や島々、広島の街並みを一望できる。ヘッドボードには、宮島の太陽の光をイメージしたアートをあしらった