タカラジェンヌを養成する兵庫県宝塚市の宝塚音楽学校が２９日、今年４月に入学する第１１４期生の合格発表を同校のホームページで行い、４２２人が受験し、４０人が夢への切符を手にした。倍率は１０・５５倍で、今世紀最少倍率だった昨年の１１・７５倍を更新した。入学式は４月１８日に行われる。