「全国24の競艇場を、100万円ずつ持って巡るのが俺の夢」。そう語る夫・梅沢富美男さんに、妻・池田明子さんは「行ったほうがいいよ！」と背中を押します。かつて父の「愛人への送金」を担い、夫の「80回の浮気」をやり過ごし、実家の巨額な負債さえも飲み込んできた。そんな激動の歳月を経て辿り着いたのは、相手を正論で裁かない「白黒つけない」という覚悟でした。終活よりも、今の雑談を。正しさよりも、自分の平穏を。波乱万