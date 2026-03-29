◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝中京大中京 ― 智弁学園 （2026年3月29日甲子園）中京大中京との準決勝を前に、智弁学園・小坂将商監督が取材に対応し、先発はエース杉本真滉（3年）で臨むことを明らかにした。「杉本なんで、4点取ったら勝てると思います。本人は疲れはない、と言っているけど、そんなことはないと思うし、野手は1イニング1点という気持ちで戦いたい」とエース左腕に決勝進出を託した。小坂監督