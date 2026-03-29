「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が２９日、試合前練習前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者２人に対することを３セット行い、安打性の当たりは０本、２奪三振、２１球だった。まずは増田陸を中飛に打ち取ると、浦田は空振り三振。２セット目は増田陸を一ゴロ、浦田は見逃し三振、３セット目はそれぞれ右飛、左飛に打ち取って、笑顔でマウンドを降りた。昨季４６セーブ