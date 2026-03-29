歌手の工藤静香（55）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ゴールド・ドレス姿を披露した。「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」とつづり、28日に金沢市・本多の森北電ホールでフルオーケストラとの共演コンサートを開催したことを報告。ゴールドのドレス姿の写真などをアップし「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、