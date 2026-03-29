28日、ベネズエラの首都カラカスで、野党「ベンテ・ベネズエラ」の本部再開に際し、米国とベネズエラの国旗を掲げる党員ら（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】昨年ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏が率いる政党「ベンテ・ベネズエラ」は28日、首都カラカスにある党本部を再開したと発表した。2024年7月の大統領選後、独裁化を進めた当時のマドゥロ政権が野党への圧力を強めた影響を受け、閉鎖してい